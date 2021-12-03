Julian Nagelsmann: "Lewandowski üzgün değil"

Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Robert Lewandowski için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Julian Nagelsmann: 'Lewandowski üzgün değil'
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03 Aralık 2021 16:12
Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Robert Lewandowski'nin Ballon d'Or sıralamasında ikinci sırada yer almasını değerlendirdi.

Lewandowski'nin bu tecrübeden enerji alacağını söyleyen Nagelsmann, "Lewandowski, Ballon d'Or yüzünden hüsrana uğramış gibi durmuyor. Ancak hüsrana uğramış bile olsa Ballon d'Or hayali olan oyuncular için normal karşılanması gerekir. Hele ki bu kadar yakın olup, ikinci sırada kalınca daha da acı verici bir hal alıyor. Fakat Lewandowski inanılmaz bir profesyonel. Bu tecrübeden enerji alacak bir futbolcu." dedi.

Polonyalı golcü, bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 20 maçta 25 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.


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