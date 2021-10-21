Julian Nagelsmann, koronavirüse yakalandı

Bayern Münih'in genç teknik adamı Julian Nagelsmann'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Julian Nagelsmann, koronavirüse yakalandı
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21 Ekim 2021 12:03
Bayern Münih, teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Alman devinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki genç teknik adamın aşı olmasına karşın testinin pozitif olduğu belirtildi.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile deplasmanda karşılaşan Münih'te, Nagelsmann'ın takımdan ayrı olarak, ambulans uçakla Almanya'ya döneceği ve karantinaya gireceği kaydedildi.


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