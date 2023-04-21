Julian Nagelsmann'ın Chelsea kararı!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Chelsea, Bayern Münih'ten ayrılan Julian Nagelsmann ile anlaşamadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Julian Nagelsmann'ın Chelsea kararı!
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21 Nisan 2023 18:47
Teknik direktör arayışlarına devam eden Chelsea'de yeni bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, Nagelsmann ile anlaşamadı.

Habere göre, Chelsea ile 3 görüşme gerçekleştiren Alman çalıştırıcının masadan kalktığı belirtildi.

Londra ekibinin de bu karara saygı duyduğu ve yeni alternatiflere yöneleceği ifade edildi.

Julian Nagelsmann, Bayern Münih'teki kötü sonuçların ardından görevine son verilmişti.

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