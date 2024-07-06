Julian Nagelsmann'dan İlkay Gündoğan açıklaması!

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, İlkay Gündoğan'ın milli takımı bırakıp bırakmayacağıyla ilgili gelen bir soruyu yanıtladı.



Genç teknik adam yaptığı açıklamada, "Kendisinin milli takımı bırakıp bırakmayacağına dair bir sinyal almadım. Büyük konuşmalar yapmayan sessiz bir lider. Aynı zamanda çok tecrübeli. Bizimle devam ederse mutlu olurum." dedi.



"BİZİMLE OLDUĞU İÇİN MUTLUYUM"



Milli takımda devam edeceğini varsaydığını belirten Nagelsmann, "Sonuçta karar vermek büyük oyunculara kalmış. O bizim kaptanımız, bizimle olduğu için çok mutluyum. Onun milli takımda yer almaya devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



33 yaşındaki Alman futbolcu, kaptanlığını yaptığı Almanya Milli Takım formasını 82 kez giydi ve 19 gol, 9 asistlik performans sergiledi.



