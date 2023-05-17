Julian Nagelsmann'dan Chelsea'ye ret

Sezonun başından beri teknik direktörlerden yüzü gülmeyen Chelsea'ye Julian Nagelsmann'dan da kötü haber geldiği ortaya çıktı. 35 yaşındaki Nagelsmann'a Chelsea'nin ilgisi olduğunu açıklayan menajer Volker Struth, kulübün bulunduğu kaotik ortam ve beklentilerin yüksek olması sebebiyle gelen teklifi reddettiklerini duyurdu.



DİREKT ARADILAR



Bayern Münih'den ayrılmasının ardından Chelsea tarafının Nagelsmann için hemen bir teklif sunduğu ve takımın başında görmek istediklerini açıklayan Struth teklifi değerlendirdiklerini ama kabul etmediklerini açıkladı



CHELSEA'DE YENİ ROTA POCHETTİNO



Julian Nagelsmann'dan gelen ret cevabının ardından Londra ekibi zaman kaybetmeden rotasını bir diğer Londra temsilcisinin eski teknik direktörü Mauricio Pochettino'ya döndürdü.



