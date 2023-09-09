Julian Draxler Al-Ahli yolcusu

Adı bir dönem Türk kulüpleriyle de anılan Julian Draxler'e, Katar'dan talip çıktı.



VERRATTI'YLE BERABER GİDECEKLER



L'Equipe'de yer alan habere göre Julian Draxler takım arkadaşı Marco Verratti'yle beraber Katar yolcusu oluyor.



29 yaşındaki Alman orta saha Julian Draxler Al Ahli ile her konuda anlaşma sağladı.



18 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Benfica ile 18 resmi maça çıkan Julian Draxler bu karşılaşmalarda 2 gollük katkı sağladı.



