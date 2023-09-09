Julian Draxler Al-Ahli yolcusu

Paris Saint-Germain'in elinden çıkarmak istediği Julian Draxler, Katar'a transfer olmak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Julian Draxler Al-Ahli yolcusu
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09 Eylül 2023 19:22
Adı bir dönem Türk kulüpleriyle de anılan Julian Draxler'e, Katar'dan talip çıktı.

VERRATTI'YLE BERABER GİDECEKLER

L'Equipe'de yer alan habere göre Julian Draxler takım arkadaşı Marco Verratti'yle beraber Katar yolcusu oluyor.

29 yaşındaki Alman orta saha Julian Draxler Al Ahli ile her konuda anlaşma sağladı.

18 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Benfica ile 18 resmi maça çıkan Julian Draxler bu karşılaşmalarda 2 gollük katkı sağladı.

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