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Julian Alvarez: "Harika bir futbol oynadık"

Arjantinli futbolcu Julian Alvarez, Dünya Kupası'nda Polonya'yı yenerek bir üst tura yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Julian Alvarez: 'Harika bir futbol oynadık'
Arjantinli futbolcu Julian Alvarez, Dünya Kupası'nda Polonya'yı yenerek bir üst tura yükseldikleri maçın ardından konuştu.

Maçta attığı ikinci golle takımını rahatlatan Julian Alvarez yaptığı açıklamada, "Kişisel olarak gol attığım için mutluyum. Takım tur atladığı için de ayrıca mutluyum." dedi.

Alvarez ayrıca, "Harika bir futbol oynadık ve önemli olan ilk golü de bulduk. Taraftarın desteğini ve şefkatini her gün hissediyoruz. Unutulmaz bir iş başardık." ifadelerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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