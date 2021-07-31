Judonun favorisi, çeyrek finalde elendi!

Judoda 2 olimpiyat, 10 dünya, 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan Fransız Teddy Riner, çeyrek finalde yenildi.

Judonun favorisi, çeyrek finalde elendi!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde judoda +100 kilonun favorisi olarak gösterilen dünyaca ünlü Fransız sporcu Teddy Riner, çeyrek final maçında mağlup oldu.

Kariyerinde 2 olimpiyat, 10 dünya ve 5 Avrupa şampiyonlukları olmak üzere toplam 37 uluslararası turnuva şampiyonluğu bulunan Riner, sıkletinde Tokyo 2020'de altın madalyanın 1 numaralı adayı olarak gösteriliyordu.

Riner, ilk turda Avusturyalı Stephan Hegyi'yi, son 16 turunda da İsrailli Or Sasson'u yenerek çeyrek finale çıktı. 32 yaşındaki sporcu, çeyrek finalde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Tamerlan Bashaev'e sürpriz bir şekilde yenilgi ve altın madalya şansını kaybetti.

Pekin 2008'de bronz, Londra 2012 ve Rio 2016'da altın madalya alan Teddy Riner, repesajdan bronz madalyaya ulaşmak için mücadele edecek.

Son Dakika Haberleri
Djokovic, olimpiyattan madalyasız ayrıldı!
Okçulukta tarihi başarı Tokyo 2020'de geldi!
Filenin Sultanları madalyaya inanıyor!
Gururumuzsun Mete Gazoz!
Mete Gazoz finalde, TEBRİKLER!
Filenin Sultanları TARİH yazdı
Olimpiyat köyünde pozitif test sayısı 241 oldu
Tokyo 2020'de güreşçilerimiz sahne alıyor
Britanya dünya rekoru kırarak 4x100'ü kazandı
Mete Gazoz, yarı finale yükseldi!
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play