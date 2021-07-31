Judonun favorisi, çeyrek finalde elendi!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde judoda +100 kilonun favorisi olarak gösterilen dünyaca ünlü Fransız sporcu Teddy Riner, çeyrek final maçında mağlup oldu.



Kariyerinde 2 olimpiyat, 10 dünya ve 5 Avrupa şampiyonlukları olmak üzere toplam 37 uluslararası turnuva şampiyonluğu bulunan Riner, sıkletinde Tokyo 2020'de altın madalyanın 1 numaralı adayı olarak gösteriliyordu.



Riner, ilk turda Avusturyalı Stephan Hegyi'yi, son 16 turunda da İsrailli Or Sasson'u yenerek çeyrek finale çıktı. 32 yaşındaki sporcu, çeyrek finalde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Tamerlan Bashaev'e sürpriz bir şekilde yenilgi ve altın madalya şansını kaybetti.



Pekin 2008'de bronz, Londra 2012 ve Rio 2016'da altın madalya alan Teddy Riner, repesajdan bronz madalyaya ulaşmak için mücadele edecek.



