Judoda, Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu

Judoda, 2022 Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2022 Spor Toto Süper Lig'e Yükselme Müsabakaları, 10 kadın ve 13 erkek kulübün katılımıyla federasyonun spor salonunda yapıldı.



Kadınlarda, İstanbul Bahçelievler Belediyespor birincilik, Konya Büyükşehir Belediyespor ikincilik, Yunusemre Belediyespor ile Manisa Büyükşehir Belediyespor ise üçüncülük elde ederek 2023 yılında Judo Süper Ligi'nde yer alma hakkı elde etti.



Erkeklerde ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ilk sırada yer alırken, ikinciliği Osmangazi Belediyespor, üçüncülükleri ise İstanbul Mesme Taşbağ ve Akçaabat Belediyespor kazanarak yeni yılda Judo Süper Ligi'ne katıldı.





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