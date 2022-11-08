Judoda millilerden 2 altın madalya!

IBSA Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası milli sporcular Döndü Yeşilyurt ve Zeynep Çelik, şampiyon oldular.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliği yaptığı şampiyonanın ilk gününde J1-57 kiloda mücadele eden Döndü Yeşilyurt ile J2-57 kiloda Zeynep Çelik altın madalya kazandılar.



Turnuvada J1-48 kiloda Ecem Taşın Çavdar 48 kiloda, Abdurrahim Özalp de J1-60 kiloda gümüş madalya aldılar.





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