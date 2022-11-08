Judoda millilerden 2 altın madalya!

Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Judoda millilerden 2 altın madalya!
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08 Kasım 2022 23:12
IBSA Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası milli sporcular Döndü Yeşilyurt ve Zeynep Çelik, şampiyon oldular.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliği yaptığı şampiyonanın ilk gününde J1-57 kiloda mücadele eden Döndü Yeşilyurt ile J2-57 kiloda Zeynep Çelik altın madalya kazandılar.

Turnuvada J1-48 kiloda Ecem Taşın Çavdar 48 kiloda, Abdurrahim Özalp de J1-60 kiloda gümüş madalya aldılar.

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