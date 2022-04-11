Judoda milli sporculardan biri altın 3 madalya!

Ümit milli judoculardan Çekya'daki Avrupa Kupası'nda biri altın 3 madalya geldi.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Teplice kentinde gerçekleştirilen organizasyonda erkekler +90 kiloda İbrahim Tataroğlu altın, 73 kiloda Erman Gürgen ve 81 kiloda Mertcan Kömpe bronz madalya ile podyum sevinci yaşadı.



İbrahim Tataroğlu, final müsabakasında Ukraynalı Christian Khokhlov'u altın skorda ipponla yenerek altın madalyaya ulaştı.



Erman Gürgen, bronz madalya karşılaşmasında Polonyalı Mateusz Grandys'i ipponla yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı.



Mertcan Kömpe ise bronz madalya mücadelesinde Rumen Fabian Iorga'yı altın skorda ipponla yendi.



90 kiloda Mevlüt Öztaş üçüncülük karşılaşmasında Estonyalı Jakob Vares'e; +90 kiloda Recep Ergin de yine bronz madalya müsabakasında Rumen Bogdan Petre'ye yenilerek beşinci oldu.





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