Judoda milli sporcu Salih Yıldız yarı finalde!

Milli judocu Salih Yıldız, Paris 2024 Olimpiyatları'nda erkekler 60 kilo yarı finale yükseldi.

Judoda milli sporcu Salih Yıldız yarı finalde!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde mücadele eden milli judocu Salih Yıldız, yarı finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında Salih Yıldız, erkekler 60 kilo son 16 turunda Jamaikalı Ashley McKenzie'yi waza-ari puanıyla yendikten sonra çeyrek finalde Gürcistanlı Giorgi Sardalashvili ile karşılaştı.

Salih Yıldız, dünya 2 numarası Giorgi Sardalashvili'yi de waza-ari puanıyla mağlup ederek yarı finale çıktı.

Milli sporcu, yarı finalde Fransız Luka Mkheidze ile karşı karşıya gelecek.

Japon sporcu kısa süre bilincini kaybetti

Salih Yıldız'ın Giorgi Sardalashvili ile oynadığı müsabakadan önce İspanyol Francisco Garrigos ile karşılaşan Japon Ryuju Nagayama, rakibinin müdahalesi sonrasında kısa süreli bilinç kaybı yaşadı.

Rakibinin müsabakanın son bölümünde uzun süre sıkı şekilde kavradığı Japon sporcunun nefessiz kaldığı görüldü. Francisco Garrigos'un daha sonra bıraktığı Ryuju Nagayama, tatamide kısa süre sırt üstü hareketsiz kaldı.

Bu sırada hakemler İspanyol sporcuyu galip ilan ederken, kendisine gelen Nagayama sonuca itiraz etti. Japon sporcu, uzun süre kaldığı tatamiden antrenörleri ve görevlilerin uyarısıyla indi.

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