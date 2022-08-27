Judoda milli sporcu 5. oldu

Bosna Hersek'te düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda ferdi maçlar sona erdi.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler +90 kiloda mücadele eden Recep Ergin, bronz madalya mücadelesinde Japon Dota Arai'ye altın skorda yenilerek beşincilikte kaldı.



Organizasyonda erkekler +90 kiloda İbrahim Tataroğlu ile kadınlar +70 kiloda Elif Başkut ikinci turda, kadınlar 70 kiloda mücadele eden Ecem Baysuğ ise ilk turda rakiplerine yenildi.



Bu sonuçlarla Türkiye, 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyayla ülkeler sıralamasında beşinci basamakta yer aldı.



Ümitler Dünya Judo Şampiyonası, 28 Ağustos Pazar günü karma takımlar müsabakalarıyla sona erecek.





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