Judoda milli sporcu 5. oldu

Bosna Hersek'in ev sahipliği yaptığı Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda Recep Ergin, 5.'lik başarısı gösterdi.

Haber; AA
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Judoda milli sporcu 5. oldu
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27 Ağustos 2022 22:03
Bosna Hersek'te düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda ferdi maçlar sona erdi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler +90 kiloda mücadele eden Recep Ergin, bronz madalya mücadelesinde Japon Dota Arai'ye altın skorda yenilerek beşincilikte kaldı.

Organizasyonda erkekler +90 kiloda İbrahim Tataroğlu ile kadınlar +70 kiloda Elif Başkut ikinci turda, kadınlar 70 kiloda mücadele eden Ecem Baysuğ ise ilk turda rakiplerine yenildi.

Bu sonuçlarla Türkiye, 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyayla ülkeler sıralamasında beşinci basamakta yer aldı.

Ümitler Dünya Judo Şampiyonası, 28 Ağustos Pazar günü karma takımlar müsabakalarıyla sona erecek.

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