Judoda grand slam müsabakaları Özbekistan'da yapılacak

Milli judocular, Özbekistan'da 3-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek Grand Slam Turnuvası'nda madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Taşkent'te yapılacak organizasyonda, Türkiye'yi 3'ü kadın, 6 sporcu temsil edecek.
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıran turnuvaya katılacak millilerin bu gece hava yoluyla Özbekistan'a gideceği bildirildi.
Turnuvaya katılacak milli sporcular ile maç programı şöyle:
3 Mart Cuma
Kadınlar: Tuğçe Beder (48 kilo)
Erkekler: Muhammed Demirel (66 kilo)
4 Mart Cumartesi
Kadınlar: Fidan Ögel (70 kilo).
Erkekler: Umalt Demirel (73 kilo)
5 Mart Pazar
Kadınlar: Hilal Öztürk (+78 kilo)
Erkekler: Münir Ertuğ (+100 kilo).
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Taşkent'te yapılacak organizasyonda, Türkiye'yi 3'ü kadın, 6 sporcu temsil edecek.
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıran turnuvaya katılacak millilerin bu gece hava yoluyla Özbekistan'a gideceği bildirildi.
Turnuvaya katılacak milli sporcular ile maç programı şöyle:
3 Mart Cuma
Kadınlar: Tuğçe Beder (48 kilo)
Erkekler: Muhammed Demirel (66 kilo)
4 Mart Cumartesi
Kadınlar: Fidan Ögel (70 kilo).
Erkekler: Umalt Demirel (73 kilo)
5 Mart Pazar
Kadınlar: Hilal Öztürk (+78 kilo)
Erkekler: Münir Ertuğ (+100 kilo).
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