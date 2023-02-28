Judoda grand slam müsabakaları Özbekistan'da yapılacak

Milli judocular, Özbekistan'da 3-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek Grand Slam Turnuvası'nda madalya mücadelesi verecek.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Taşkent'te yapılacak organizasyonda, Türkiye'yi 3'ü kadın, 6 sporcu temsil edecek.



Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıran turnuvaya katılacak millilerin bu gece hava yoluyla Özbekistan'a gideceği bildirildi.



Turnuvaya katılacak milli sporcular ile maç programı şöyle:



3 Mart Cuma



Kadınlar: Tuğçe Beder (48 kilo)



Erkekler: Muhammed Demirel (66 kilo)



4 Mart Cumartesi



Kadınlar: Fidan Ögel (70 kilo).



Erkekler: Umalt Demirel (73 kilo)



5 Mart Pazar



Kadınlar: Hilal Öztürk (+78 kilo)



Erkekler: Münir Ertuğ (+100 kilo).





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