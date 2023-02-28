Judoda grand slam müsabakaları Özbekistan'da yapılacak

Milli judocular, Özbekistan'da 3-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek Grand Slam Turnuvası'nda boy gösterecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Judoda grand slam müsabakaları Özbekistan'da yapılacak
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28 Şubat 2023 15:09
Milli judocular, Özbekistan'da 3-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek Grand Slam Turnuvası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Taşkent'te yapılacak organizasyonda, Türkiye'yi 3'ü kadın, 6 sporcu temsil edecek.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıran turnuvaya katılacak millilerin bu gece hava yoluyla Özbekistan'a gideceği bildirildi.

Turnuvaya katılacak milli sporcular ile maç programı şöyle:

3 Mart Cuma

Kadınlar: Tuğçe Beder (48 kilo)

Erkekler: Muhammed Demirel (66 kilo)

4 Mart Cumartesi

Kadınlar: Fidan Ögel (70 kilo).

Erkekler: Umalt Demirel (73 kilo)

5 Mart Pazar

Kadınlar: Hilal Öztürk (+78 kilo)

Erkekler: Münir Ertuğ (+100 kilo).

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