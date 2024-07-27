Judoda erkekler 60 kiloda altın madalyanın sahibi belli oldu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde yapılan judo müsabakalarında erkekler 60 kiloda Kazak sporcu Yeldos Smetov, altın madalya kazandı.



Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen ve Salih Yıldız'ın bronz madalya maçını kaybederek beşinci tamamladığı müsabakaların finalinde Yeldos Smetov, Fransız Luka Mkheidze ile karşı karşıya geldi.



Rakibi karşısında son bölümdeki üstün oyunuyla galip gelen Kazak sporcu, ülkesine judodaki ilk altın madalyayı kazandırdı.



Bu kategoride İspanyol Francisco Garrigos ile Japon Ryuju Nagayama, bronz madalyanın sahibi oldu.



