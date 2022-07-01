Judoda bir altın madalya da Kayra Sayit'ten!

Milli judocu Kayra Sayit, Akdeniz Oyunları'nda Tunuslu Nihel Cheikh Rouhou'yu mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Judoda bir altın madalya da Kayra Sayit'ten!
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01 Temmuz 2022 20:06
Milli judocu Kayra Sayit, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda +78 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunların judo branşı kadınlar +78 kilo finalinde ay-yıldızlı sporcu, Tunuslu Nihel Cheikh Rouhou ile karşılaştı.

Kayra Sayit, final müsabakasında Tunuslu rakibini waza-ari ile yenerek kürsünün zirvesine çıktı.

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