Judoda bir altın, bir bronz madalya!

Romanya'nın ev sahipliği yaptığı Judo Avrupa Açık turnuvasının son gününde Türk sporcular bir altın, bir bronz madalya kazanmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Judoda bir altın, bir bronz madalya!
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03 Temmuz 2022 18:06
Romanya'da düzenlenen Judo Avrupa Açık'ın son gününde milli sporcular Kübranur Esir altın, Ömer Kemal Aydın bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cluj Napoca kentindeki organizasyonun son gününde kadınlar + 78 kiloda Kübranur Esir, altın madalya alırken erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın bronz madalya elde etti.

Türkiye, turnuvayı 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla üçüncü sırada tamamladı.

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