Judoda bir altın, bir bronz madalya!

Romanya'da düzenlenen Judo Avrupa Açık'ın son gününde milli sporcular Kübranur Esir altın, Ömer Kemal Aydın bronz madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cluj Napoca kentindeki organizasyonun son gününde kadınlar + 78 kiloda Kübranur Esir, altın madalya alırken erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın bronz madalya elde etti.
Türkiye, turnuvayı 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla üçüncü sırada tamamladı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cluj Napoca kentindeki organizasyonun son gününde kadınlar + 78 kiloda Kübranur Esir, altın madalya alırken erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın bronz madalya elde etti.
Türkiye, turnuvayı 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla üçüncü sırada tamamladı.
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