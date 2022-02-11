Judoda Avrupa Açık başlıyor

udoda Avrupa Açık, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başlayacak.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat'a kadar devam edecek organizasyonda 29 kadın, 15 erkek milli judocu mücadele edecek.



Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şöyle:



Kadınlar



48 kilo: Sıla Ersin, Merve Azak, Gül Kader Şentürk, Ebru Şahin



52 kilo: Buketnur Karabulut, Dilara Lokmanhekim, Hümeyra Şeras, Yaren Kömürcü



57 kilo: Merve Taş, İrem Korkmaz, Hasret Bozkurt, Eda Karademir, Ayşenur Budak, Ayşe Nur Tuncay



63 kilo: Ayten Yeksan, İlayda Seyis, Ezgi Karademir, Şeydanur Aydın



70 kilo: Minel Akdeniz, Fidan Ögel, Hatice Vandemir, Ümmühan Kıroğlu, Merve Topoğlu



78 kilo: Nurcan Yılmaz, Serdem Daharlı, Ece Zurnacı, Semanur Erdoğan



+78 kilo: Kübranur Esir, Sebile Akbulut



Erkekler



60 kilo: Emirhan Karahan, Fırat Çekim, Ali Bozkurt



66 kilo: Ejder Toktay, Abdülaziz Kara



73 kilo: Bayram Kandemir, Yusuf Esirci, Eren Aksoy, Niyazi Gökçen



81 kilo: Mustafa Koç



90 kilo: Feyyaz Yazıcı, Ahmet Çuhadar, Kemal Aydın



100 kilo: Sidar Akkuş



+100 kilo: Munir Ertuğ





İLGİLİ VİDEO