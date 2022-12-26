Judoda 2022 yılı, 221 madalya ile tamamlandı

Milli judocular, 2022 sezonunda uluslararası takvimde yer alan müsabakalarda 72 altın, 64 gümüş ve 85 bronz olmak üzere 221 madalya kazandı.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kazanılan madalyaların yanı sıra, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un Avusturya'da yapılan Avrupa Judo Birliği (EJU) Genel Kurulu'nda Sportif Direktör görevine seçilmesi de Türk sporu adına 2022 yılında önemli bir gelişme oldu.



Bu yıl elde edilen başarılarda, altyapıdan yetişen judocuların dünya ve Avrupa şampiyonalarında hem ferdi hem de karma takımlarda kürsüye çıkmaları, Türkiye'nin Avrupa'da önde gelen ülkeler arasındaki konumunu pekiştirdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kovid-19 süreci sonrası uluslararası organizasyonlarda alınan madalyaların sevindirici olduğunu ifade etti.



"Alt kategorilerdeki sporcularımız, maçların yapılamadığı dönemde kişisel antrenmanlarını sıkı bir şekilde yapmalarının karşılığını 2022 müsabaka trafiğinde madalyalarla taçlandırdı." diyen Huysuz, şu görüşlerini paylaştı:



"Federasyon olarak yaptığımız ve sürdürülen antrenman ağırlıklı kamplarımız, başarının temelini oluşturdu. Gençler ile ümitlerde elde edilen ferdi ve karma takım başarılarında yer alan isimler, bizleri 2028 Olimpiyatları için umutlandırdı. Önümüzdeki 2024 Paris Yaz Olimpiyatları için hazırlıklarımızı, çalışma programımızı yapıp, büyüklerden başlayıp, alt kategorilere yayarak özlenen olimpiyat madalya ve madalyaları için çalışmalarımızı sıkı bir şekilde sürdüreceğiz."





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