Judo Milli Takımı, İsrail'e gitti

udo Milli Takımı Grand Slam müsabakaları için İsrail'e gitti.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv'de 18-20 Şubat'ta Grand Slam müsabakalarında Türkiye'yi 7'si kadın 12 milli sporcu temsil edecek.



2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıran müsabakalara 63 ülkeden 183'ü kadın, 254'ü erkek olmak üzere toplam 437 sporcu katılacak.



Tel Aviv Grand Slam'de tatamiye çıkacak milli judocular ve müsabaka tarihleri şöyle:



18 Şubat Perşembe



Erkekler: 60 kiloda Salih Yıldız ve Mihraç Akkuş.



Kadınlar: 48 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda İrem Korkmaz, 57 kiloda Hasret Bozkurt ve Özlem Yıldız



19 Şubat Cuma



Erkekler: 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç



Kadınlar: 63 kiloda Minel Akdeniz ve Habibe Afyonlu



20 Şubat Cumartesi



Kadınlar: +78 kiloda Kübranur Esir



Erkekler: 100 kiloda Mert Şişmanlar, +100 kiloda Cemal Erdoğan



