Judo heyecanı Kocaeli'de yaşandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından olimpiyat şampiyonu Hüseyin Özkan onuruna "Uluslararası Judo Turnuvası" düzenleniyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediye, spora ve sporcuya verdiği destekleri sürdürerek kentte ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.



Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 15 ülkeden bin 162 sporcu katılıyor.



Müsabakalar bugün ve yarın "yıldızlar" ve "ümitler" sıkletleriyle devam edecek.



Olimpiyat şampiyonu Hüseyin Özkan onuruna düzenlenen turnuva, 3 Temmuz Pazar günü sona erecek.



