Judo Federasyonu'ndan ümit milli sporcuların kampını ziyaret

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Rize'de ve Trabzon'da kamp yapan ümit milli sporcuları ziyaret ederek teknik kadrolardan bilgi aldı.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ümit erkek judocular Rize'de, ümit kadın sporcular da Trabzon'daki kampta çalışmalarını sürdürüyor.



Ümitlerde art arda yapılacak Avrupa Kupası müsabakaları öncesinde federasyon başkanı Sezer Huysuz milli sporculara moral ve motivasyon ziyareti gerçekleştirdi.



Gürcistan ve ardından da Azerbaycan'da gerçekleşecek Ümitler Avrupa Kupası müsabakalarına katılacak milli takım çalışmaları hakkında teknik kadrolardan bilgi alan Huysuz, kadın ve erkek judocularla bir araya gelerek başarı dileklerini de iletti.





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