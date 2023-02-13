Judo Federasyonu'ndan depremzedelere destek

Türkiye Judo Federasyonu, deprem felaketi sonrası Adıyaman'da yardım çalışmalarına destek verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Judo Federasyonu'ndan depremzedelere destek
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13 Şubat 2023 21:31
Türkiye Judo Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yardım çalışmalarına destek oldu.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve federasyon personelinden oluşan gönüllüler, Adıyaman Yenimahalle İl Gençlik Müdürlüğü Spor Salonu'ndaki yardım merkezinde saha çalışmalarına katıldı.

Federasyonun açıklamasına göre, gönüllü ekip, depremzedelere gönderilen giysilerin tasnifinin yanı sıra merkezde geçici konaklayan ailelerin çocuklarına oyuncak dağıtımı gerçekleştirilirken, ihtiyaç sahibi olanlara ayni yardımlarda bulundu.

Federasyon başkanı Huysuz, Adıyaman'daki judo ailelerine gıda, temizlik ve ısınma ihtiyaçlarını karşılaşacak ürünleri teslim ederek, depremde yakınlarını kaybedenlere taziye dileklerini iletti.

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