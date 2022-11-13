Judo'da Fransa'dan madalyayla dönüyoruz

Judo Milli Takımı, Fransa'da düzenlenen Avrupa Karma Takımlar Şampiyonası'nda üçüncü oldu.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mulhouse kentinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda 57 kiloda Hasret Bozkurt, 70 kiloda Minel Akdeniz ile +78 kiloda Sebile Akbulut ile erkekler 73 kiloda Bayram Kandemir, 90 kiloda Ömer Kemal Aydın ve +90 kiloda Münir Ertuğ'dan oluşan karma takımı, ilk turda Bulgaristan'ı, çeyrek finalde İtalya'yı 4-2 yenerek yarı finale yükseldi.



Yarı finalde Fransa'ya 4-1 yenilen milliler, bronz madalya karşılaşmasında Macaristan'ı 4-2 mağlup ederek organizasyonu üçüncü tamamladı.





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