Jude Bellingham kararını verdi

Borussia Dortmund forması giyen Jude Bellingham, gelecek sezon kariyerine Real Madrid'de devam etmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jude Bellingham kararını verdi
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28 Nisan 2023 20:57
Borussia Dortmund'un yıldız ismi Jude Bellingham, kariyerine Real Madrid'de devam etmek istiyor.

SON KARAR İSPANYA

AS'ın haberine göre, İngiliz yıldız, geleceği için nihai kararını verdi seçimini Real Madrid'den yana kullandı.

Öte yandan Real Madrid'in transfer için ouyncunun bu kararını beklediği aktarıldı. İspanyol devinin transfer için artık Borussia Dortmund ile masaya oturacağı ifade edildi.

MAKSİMUM 120 MİLYON EURO

Real Madrid'in, bu yaz transfer döneminde Bellingham'a öncelik verdiği öne sürüldü. Ancak buna rağmen İspanyol ekibinin, 19 yaşındaki futbolcu için 120 milyon euro'nun üzerine çıkmayı düşünmediği ifade edildi.

REAL MASADAN KALKABİLİR

Borussia Dortmund'un transfer için 120 milyon euro'dan fazla istemesi durumunda, Real Madrid'in masadan kalkacağı öne sürüldü. Ancak İspanyol ekibinin, böyle bir senaryoya inanmadığı belirtildi.

Bu sezon Borussia Dortmund forması altında 39 maça çıkan Bellingham, 11 gol attı ve 6 asist yaptı.

İngiliz futbolcunun adı, Manchester City ve Liverpool ile de anılıyor.

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