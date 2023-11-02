Jude Bellingham idolünü açıkladı!

Sezon başında transfer olduğu Real Madrid'de fırtınalar estiren Jude Bellingham, küçüklüğünden bu yana hayranlıkla izleyip, kendisine örnek aldığı ismi açıkladı.



L'Equipe'e konuşan Bellingham, "Wembley'de 2011 yılında oynanan Lig Kupası'nı Birmingham'ın Arsenal'i 2-1 yendiği maçta Birmingham oyuncularına hayran kaldım. Kahramanlarım Seb Larsson, Craig Gardner ve Lee Bowyer'dı.'' dedi.



''ZIDANE OLMAK İSTİYORDUM''



Büyüdükçe fikirlerinin değiştiğini söyleyen Bellingham, ''Daha sonra büyüdüğünüzde daha çok futbol izlemeye başlarsınız. Babamın sahilden aldığı sahte bir Zidane forması vardı. Onu her yere götürürdü. Bir gün ona sordum; 'Bu arada, bu adam kim?' Cevap verdi: 'YouTube'a gidin ve bir göz atın.' O zamandan beri hiç durmadım. İzledim. Zidane olmak istediğim oyuncuydu.'' şeklinde konuştu.



''TANIŞTIĞIMDA GÖZLERİM DOLDU''



Zidane ile tanıştığını söyleyen yıldız oyuncu, ''Onunla Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde tanışacak kadar şanslıydım. Gözlerim dolmuştu.. Bu kadar çok şey başarmış biri için bu çok alçakgönüllü bir durum. Harika bir varlık sergiledi. Ve burada onunla oynayan adamlara göre harika bir antrenördü. Bu da bir o kadar önemli.'' sözlerini sarf etti.



Zidane'ın Real Madrid'de giydiği 5 numaralı formayı giydiğini ifade eden Bellingham, ''Elbette bu bir tür saygı göstergesi. Ama aynı zamanda kendi yolumu takip ediyorum ve bu neredeyse onu kendi yolumda şekillendirmek ve bu sayıyı olmasını istediğim şeye dönüştürmek gibi: Madrid'in modern 5 numarası." şeklinde konuşmasını noktaladı.



