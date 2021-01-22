Juanfran: 'Süper Lig'in en iyi sağ bekiyim'

Alanyasporlu Juanfran Moreno, İspanyol basınına takımı ve Türkiye hakkında röportaj verdi.



Moreno Alanya'yı Türkiye'nin Marbella'sı olarak nitelendirirken Süper Lig'in en iyi sağ beki olduğuna inandığını söyleyerek takımından ve ülkemizden çok memnun olduğunu söyledi.



Juanfran'ın röportajından satırbaşları şu şekilde:



"FUTBOLDAN BU KADAR ZEVK ALMAMIŞTIM"



"Futbol oynamaktan hiç bu kadar zevk almamıştım. Daha da önemlisi daha önce hiç sadece kazanmak için sahaya çıkmadığımı anladım. İspanya'da bir puan değerlidir anlayışı vardır ve ben çok sinir olurdum. Böyle derseniz zaten o maçı kaybedersniz. Türkiye'de sadece kazanmak için sahaya çıkılıyor, bundan çok etkilendim."



"ALANYA'DA EĞLENİYORUM VE PARA ALIYORUM"



"Türkiye'de göze çarpan bir oyuncu oldum. Çok eğlenceli geçiyor burada günlerim. Burada oynuyorum ve eğlenirken para alıyorum. Para aldığınız başka takımlarda iyi vakit geçmeyebiliyor."



"ALANYA TÜRKİYE'NİN MARBELLA'SI"



"Alanya Türkiye'nin Marbella'sı. Harika bir şehir. Sahilin önünde yaşıyoruz. Denizin suyu soğuk değil ve içinde banyo yapabilirsiniz. Eşimle denize bakarak kahvemizi içebiliyoruz. Şehir yaşamak için muhteşem. Ayrıca bir havalimanımız var, İstanbul buradan 1 saat uzaklıkta. Pek çok arkadaşıma buraya gelmesini söylerdim ama rekabet istemiyorum"



"İSPANYA'DA KÜME DÜŞMEMEYE OYNAMAKTANSA KALMAYI İSTERİM"



"Alanyaspor beni Leganes'e gitmeden önce de istemişti. Daha yeni bir La Liga takımı beni istedi ama Alanyaspor göndermek istemediğini söyledi. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor ama belli hedeflere bağlı opsiyonum var. Onu yerine getirmek için çalışıyorum ve kulübüm gibi ben de burada kalmak isterim. İspanya'da küme düşmemeye oynamaktansa buradaki rekabeti ve eğlenceyi tercih ederim"



