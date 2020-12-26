Juanfran: 'Neymar maçta rakibini provoke ediyor'

Atletico Madrid'de başarılı yıllar geçiren Juanfran, Neymar'ın Barcelona'da oynadığı dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.



İki oyuncu, rekabeti yüksek seviyeli maçlarda daha önce birçok kez karşı karşıya geldiler.



"ONA KARŞI OYNAMAK ZORDU"



Juanfran açıklamasında; "Neymar, bugünlerde sahada daha olgun davranıyor. Onunla birçok kez kavga ettim. Artık rakip değiliz, onun için en iyisini diliyorum. Neymar'a karşı oynamak zordu, savunmayı provoke eden bir oyun tarzı var." dedi.



35 yaşındaki Juanfran, Atletico Madrid'de 2011-2019 yılları arasında forma giydi. İspanyol oyuncu kariyerine Sao Paulo'da devam ediyor.







