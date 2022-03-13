Juanfran: 'Elimizden geleni yaptık, olmadı'

Aytemiz Alanyaspor'un deneyimli sağ beki Juanfran, Fenerbahçe'ye 5-2 kaybettikleri maçın ardından konuştu.



Juanfran, "Zor bir maç oldu. İkinci yarı daha iyi oynadık. Elimizden geleni yaptık ama maç lehimize sonuçlanmadı." dedi.



İspanyol bek, "Defansif anlamda daha agresif durabilirdik. Önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanmamız lazım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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