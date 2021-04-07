Juanfran: 'Bir gol atsak her şey farklı olurdu'

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Alanyaspor'da Juanfran, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Gol atmaları halinde farklı şeyler olabileceğini söyleyen Juanfran, "Ligin liderine karşı kolay bir maç oynamayacağımızı biliyorduk. Ancak maç başladıktan sonra oyun git gelli oldu. Erken bir gol yedik. Çok net goller kaçırdık. En az birini atsaydık, oyuna farklı bir yön verebilirdik. İkinci golü yedikten sonra İstanbul'da, Beşiktaş'a karşı geri dönmek kolay değil. Alanyaspor olarak ligi ilk beşte bitirmek istiyoruz." dedi.



Kötü gidişatın bir nedeninin olmadığını dile getiren sağ bek oyuncusu, "Kupadaki yarı final maçına çok konsantre olduk. Kupaya çok konsantre olmamız, kötü gidişimize etken olabilir. Kötü gidişimiz için bariz bir neden yok. Kafamızı kaldırmalıyız ve kalan maçlarımızı kazanmalıyız." ifadelerini kullandı.



