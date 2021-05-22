Juanfran 1 yıl daha Alanyaspor'da

Aytemiz Alanyaspor, sözleşmesi 30 Haziran 2021'de bitecek olan İspanyol sağ bek Juanfran ile 1 yıl daha anlaştı.



Deneyimli oyuncu, bu sezon 37'si lig, 2'si Türkiye Kupası ve 1'i UEFA Avrupa Ligi eleme maçı olmak üzere toplamda 40 maça çıktı.



Öte yandan, Alanyaspor'un Juanfran'a tatilden döner dönmez imzayı artıracağı da gelen bilgiler arasında.



Kaynak: Yeni Alanya



