Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Juancho: 'Yol ne kadar zorsa zafer o kadar güzel olur'

Juancho: "Yol ne kadar zorsa zafer o kadar güzel olur"

EuroBasket 2022'de zafere ulaşan İspanya'nın önemli oyuncularından Juancho Hernangomez, final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

EuroBasket 2022'de altın madalyayı evine götüren İspanya'nın yıldız oyuncularından Juancho Hernangomez, final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Takım olarak kazanacaklarına inandıklarını söyleyen Hernangomez, "Bizim gerçekten inişleri ve çıkışları çok fazla olan, uzun bir yol oldu. Ancak günün sonunda çalışmak ve kendinize inanmak her şeyi mümkün kılıyor. Güllerde çevrili bir yoldan gelmedik ancak yol ne kadar zorsa zafer de o kadar mutluluk veriyor" dedi.

26 yaşındaki pivot, Fransa ile oynanan final maçında 9'da 7 üçlük atarak 27 sayı kaydetmiş ve finalin en değerli oyuncusu seçilmişti.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya5401431368639
2Türkiye5302403378258
3Karadağ530238137838
4Belçika530238438318
5Bulgaristan5104427475-486
6Gürcistan5104381425-446
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