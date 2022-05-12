Juancho: 'Yol ne kadar zorsa zafer o kadar güzel olur'

EuroBasket 2022'de altın madalyayı evine götüren İspanya'nın yıldız oyuncularından Juancho Hernangomez, final maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Takım olarak kazanacaklarına inandıklarını söyleyen Hernangomez, "Bizim gerçekten inişleri ve çıkışları çok fazla olan, uzun bir yol oldu. Ancak günün sonunda çalışmak ve kendinize inanmak her şeyi mümkün kılıyor. Güllerde çevrili bir yoldan gelmedik ancak yol ne kadar zorsa zafer de o kadar mutluluk veriyor" dedi.



26 yaşındaki pivot, Fransa ile oynanan final maçında 9'da 7 üçlük atarak 27 sayı kaydetmiş ve finalin en değerli oyuncusu seçilmişti.



