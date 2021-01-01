Juancho Hernangomez'in Memphis'te kalması beklenmiyor

Memphis Grizzlies forveti Juancho Hernangomez'in, Grizzlies'in antrenman kampına gitmesinin gerekmediği bildirildi.



ESPN'den Bobby Marks'a göre Hernangomez'in Grizzlies'te kalması beklenmediğinden ötürü, takımın antrenman kampına rapor vermesi gerekmeyecek.



Hernangomez, Grizzlies kadrosuna geçtiğimiz hafta Patrick Beverley'i Minnesota'ya gönderen bir takasla dahil olmuştu.



İspanyol oyuncu 6.9 milyon dolarlık kontratının garantili olan son sezonunda bulunuyor ve geçtiğimiz sezon Timberwolves ile oynadığı 52 maçta 7.2 sayı ve 3.9 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



