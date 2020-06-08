Juan Sebastian Veron: 'Sosa ne istediğine karar vermeli'

Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek eski oyuncuları Jose Sosa'nın transferiyle ilgili konuştu.Tecrübeli oyuncunun "karar vermesini" beklediklerini belirten Veron, "" ifadelerini kullandı.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sözleşmesi biten oyucnularla sezon sonu biteceklerini söylemişti.Ağaoğlu, "Sözleşmesi biten oyuncular için görüşmeler devam ediyor, hepsini sezon sonuna bırakalım, lig bitene kadar görüşmeyelim. Bu ve benzeri konular için konuşmayalım yönelik karar aldık, bu bizim Sosa'nın direkt kararı ve bize iletti. Takımımızın tamamına yönelik bir transfer operasyonu var ve bunların neden yapıldığını biliyoruz; bu duruma açıklık getirmek ve "bizim konsantrasyonumuzu bozamayacaklarını" beyan etmek için bu toplantıyı yapmak zorunda kaldık" ifadelerini kullanmıştı.Bu sezon Trabzonspor'da 36 maça çıkan Jose Sosa, 8 gol ve 10 asistlik performansla takımı sürükleyen isimlerden oldu.