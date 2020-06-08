Juan Sebastian Veron: "Sosa ne istediğine karar vermeli"

Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, Trabzonsporlu Jose Sosa için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Juan Sebastian Veron: 'Sosa ne istediğine karar vermeli'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Haziran 2020 22:00
Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek eski oyuncuları Jose Sosa'nın transferiyle ilgili konuştu.

Tecrübeli oyuncunun "karar vermesini" beklediklerini belirten Veron, "Jose Sosa ne istediğine karar vermeli ve niyetine göre de ne yapacağını kararlaştırmalı. Onun kişisel kararı ve ne olursa olsun, bizim bu süreçte onun yanında olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR: "SEZON SONU"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sözleşmesi biten oyucnularla sezon sonu biteceklerini söylemişti.

Ağaoğlu, "Sözleşmesi biten oyuncular için görüşmeler devam ediyor, hepsini sezon sonuna bırakalım, lig bitene kadar görüşmeyelim. Bu ve benzeri konular için konuşmayalım yönelik karar aldık, bu bizim Sosa'nın direkt kararı ve bize iletti. Takımımızın tamamına yönelik bir transfer operasyonu var ve bunların neden yapıldığını biliyoruz; bu duruma açıklık getirmek ve "bizim konsantrasyonumuzu bozamayacaklarını" beyan etmek için bu toplantıyı yapmak zorunda kaldık" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Trabzonspor'da 36 maça çıkan Jose Sosa, 8 gol ve 10 asistlik performansla takımı sürükleyen isimlerden oldu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için