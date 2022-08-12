Juan Sebastian Veron hakemlere saldırdı: 'Hırsızlar!'

Estudiantes Başkan Yardımcısı Juan Sebastian Veron, Copa Libertadores'ten elendikleri Atletico Paranense maçı sonrası hakemleri tehdit etti.0-0 biten ilk maçın ardından Estudiantes'in evinde oynanan maçta mücadele 0-0 devam ederken, Arjantin ekibi 63. dakikada bir gol buldu. Gol VAR'ın uyarısı sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi. Estudiantes cephesi ise golde ofsayt olmadığı itirazında bulundu.Mücadelenin 90+6. dakikada Paranaense, Vitor Roque'nin golüyle yarı finale yükselen taraf oldu. Estudiantesli oyuncular, Roque'nin gol sırasında kaleci Andujar'a faul yaptığı itirazında bulundu ancak hakem golü verdi.Maç sonrası soyunma odası tüneline giren Estudiantes Başkan Yardımcısı Veron, hakemlere saldırdı. Hakem Andres Matonte'yi hedef alan Veron, hakemi tehdit etti ve hakaretler savurdu. Veron, hakem Matonte'ye "Seni artık unutmayacağım. Sen bir hırsızsın, hakkımızı çaldın. Seni ölene kadar unutmayacağım ve bunun bedelini ödeteceğim. 20 yıl futbol oynadım ve senin ne yaptığını çok iyi biliyorum." dedi.Olayı Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL'e bildiren hakem Matonte'nin raporu sonrası Veron'a çok ağır bir ceza verileceği belirtildi.