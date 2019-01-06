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Juan Pablo Pino'dan yeni transfer!

Kolombiyalı oyuncu Juan Pablo Pino, son 5 sezonda 7. farklı takımına imza atıyor. Pino'nun yeni durağı ülkesi Kolobiya oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Juan Pablo Pino'dan yeni transfer!
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06 Ocak 2019 01:12
Ülkemizde bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve son yıllarda sürekli takım değiştiren Juan Pablo Pino, sürpriz bir transfere daha imza atıyor.

Son olarak kariyerini Endonezya temsilcisi Barito Putera'da sürdüren 31 yaşındaki Pino, ülkesi Kolombiya'ya dönüyor. Endonezya'dan ayrılan Juan Pablo Pino, Cucuta Deportivo ile anlaşmaya vardı.

Cucuta Deportivo, tecrübeli kanat oyuncusnun son 5 yıldaki 7. farklı takımı olacak.

31 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu kariyerinde Monaco, Galatasaray ve Olymoiakos'da da forma giymişti.



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