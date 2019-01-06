Juan Pablo Pino'dan yeni transfer!

Ülkemizde bir dönem'da forma giyen ve son yıllarda sürekli takım değiştiren, sürpriz bir transfere daha imza atıyor.Son olarak kariyerini Endonezya temsilcisi'da sürdüren 31 yaşındaki Pino, ülkesi Kolombiya'ya dönüyor. Endonezya'dan ayrılan Juan Pablo Pino,ile anlaşmaya vardı.Cucuta Deportivo, tecrübeli kanat oyuncusnun son 5 yıldaki 7. farklı takımı olacak.31 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu kariyerinde Monaco, Galatasaray ve Olymoiakos'da da forma giymişti.