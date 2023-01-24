Juan Mata'ya Ümraniyespor'dan teklif ve karar!

Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Juan Mata istenilen performansı sahaya yansıtamadı.
Süper Lig ekibi Ümraniyespor, Yusuf Demir'den sonra Juan Mata'ya da talip oldu.
Yusuf Demir'den olumsuz yanıt alan Ümraniyespor, Galatasaray'da ilk 11 şansı bulamayan bir diğer yıldız Juan Mata'yı kiralama girişiminde bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüp, 1+1 yıllık anlaşması bulunan Mata'yı kadroda tutacaklarını belirterek Ümraniyespor'un teklifini reddetti.
İspanyol oyuncu bu sezon G.Saray'da 10 maçta forma giyerken 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Süper Lig ekibi Ümraniyespor, Yusuf Demir'den sonra Juan Mata'ya da talip oldu.
Yusuf Demir'den olumsuz yanıt alan Ümraniyespor, Galatasaray'da ilk 11 şansı bulamayan bir diğer yıldız Juan Mata'yı kiralama girişiminde bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüp, 1+1 yıllık anlaşması bulunan Mata'yı kadroda tutacaklarını belirterek Ümraniyespor'un teklifini reddetti.
İspanyol oyuncu bu sezon G.Saray'da 10 maçta forma giyerken 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.