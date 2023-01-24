Juan Mata'ya Ümraniyespor'dan teklif ve karar!

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata'ya Ümraniyespor talip oldu. sarı kırmızılılar oyuncu için kararını verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Juan Mata'ya Ümraniyespor'dan teklif ve karar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2023 10:45
Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Juan Mata istenilen performansı sahaya yansıtamadı.

Süper Lig ekibi Ümraniyespor, Yusuf Demir'den sonra Juan Mata'ya da talip oldu.

Yusuf Demir'den olumsuz yanıt alan Ümraniyespor, Galatasaray'da ilk 11 şansı bulamayan bir diğer yıldız Juan Mata'yı kiralama girişiminde bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüp, 1+1 yıllık anlaşması bulunan Mata'yı kadroda tutacaklarını belirterek Ümraniyespor'un teklifini reddetti.

İspanyol oyuncu bu sezon G.Saray'da 10 maçta forma giyerken 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ