Juan Mata: 'Türkiye'nin en başarılı takımı'

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, sarı-kırmızılı takıma transferinin ardından açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılı takıma imza attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Juan Mata, "Çok iyiyim, mutluyum, heyecanlıyım ve motiveyim. Galatasaray'da olduğum için çok minnettarım. Bana çok nazik davrandılar. Galatasaray ile kupalar kazanmak için sabırsızlanıyorum." dedi.
Juan Mata ayrıca "Herkes bana Galatasaray'ın ne kadar müthiş bir atmosfere sahip olduğunu söyledi. Bunu yaşayacağım anı bekliyorum. Gerçekten taraftarımız önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Galatasaray, Türkiye'de en büyük başarılara imza atmış bir takım. Futbol tarihinde de yeri olan bir kulüp." ifadelerini kullandı.
TRANSFER MALİYETİ
Galatasaray Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki İspanyol orta saha Juan Mata'yı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 1 milyon 900 bin avro ücret ödenecektir." denildi.
Sarı-kırmızılı takıma imza attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Juan Mata, "Çok iyiyim, mutluyum, heyecanlıyım ve motiveyim. Galatasaray'da olduğum için çok minnettarım. Bana çok nazik davrandılar. Galatasaray ile kupalar kazanmak için sabırsızlanıyorum." dedi.
Juan Mata ayrıca "Herkes bana Galatasaray'ın ne kadar müthiş bir atmosfere sahip olduğunu söyledi. Bunu yaşayacağım anı bekliyorum. Gerçekten taraftarımız önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Galatasaray, Türkiye'de en büyük başarılara imza atmış bir takım. Futbol tarihinde de yeri olan bir kulüp." ifadelerini kullandı.
TRANSFER MALİYETİ
Galatasaray Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki İspanyol orta saha Juan Mata'yı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 1 milyon 900 bin avro ücret ödenecektir." denildi.