Juan Mata, MLS'te bir ilke imza attı!

Galatasaray forması da giyen İspanyol futbolcu Juan Mata, MLS ekibi San Diego'nun ortağı oldu.

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Juan Mata, MLS'te bir ilke imza attı!
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20 Kasım 2024 23:20
Avustralya ekibi Western Sydney'de forma giyen İspanyol futbolcu Juan Mata, bir ilke imza attı.

Juan Mata, MLS ekibi San Diego kulübünün ortağı oldu. İspanyol futbolcu, MLS'e yatırım yapan ilk aktif futbolcu olma unvanını aldı.

BECKHAM'DAN SONRA İLK

Öte yandan Mata, David Beckham'dan sonra MLS'te hisse sahibi olan ikinci uluslararası oyuncu oldu.

36 yaşındaki Juan Mata, Avustralya ekibi Western Sydney'de forma giyiyor. Bu sezon 4 maçta forma giyen 36 yaşındaki efsane, 141 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY PERFORMANSI

İspanyol yıldız, 2022-23 yılları arasında Galatasaray forması da giydi. Mata, sarı krımızılı formayla 18 maça çıktı ve 3 gol, 2 asist yaptı.

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