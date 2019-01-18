Juan Mata, Manchester United ile yeni sözleşme imzalıyor





MATA'NIN YILLIK ÜCRETİ EL YAKIYOR MATA'NIN YILLIK ÜCRETİ EL YAKIYOR

'nin transfer çalışmalarında ismi geçen'nın'daki geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.2014'ten bu yana Manchester United forması giyen İspanyol oyuncunun, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için İngiliz kulübüyle masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi.Juan Mata'nın menajerliğini de yapan babası'ın, 48 saat içinde İngiltere'ye uçarak yeni sözleşme için Kırmızı Şeytanlar ile görüşeceği ifade edildi.Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından göreve gelen Ole Gunnar Solskjaer'in Mata'nın takımda kalması yönünde rapor verdiği ve tecrübeli oyuncunun büyük ihtimalle yeni bir anlaşmanın altına imza atacağı belirtildi.30 yaşındaki oyuncunu kadroda tutmak isteyen Manchester United'ın, oyuncuya 1 yıllık sözleşme uzatma teklifinde bulunacağı, ancak yıllık 9,5 milyon euroya yakın olan ücretinde indirim yapmasını talep edeceği vurgulandı.The Sun Gazetesi'nin ulaştığı Manchester United yetkilisi de, "Mata'nın burada kalmak istediğini bilmeyen yok. Kulüp sözleşme uzatmak için hazır. Yeni teknik direktör de onun büyük bir hayranı. Ücreti sorun olabilir ama indirime gideceği yönünde pozitif bir hava var" bilgisini aktardı.Bu sezon Manchester United'da 21 maçta 1146 dakika süre alan Juan Manuel Mata Garcia, 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.