Juan Mata karar aşamasında

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, sezon sonunda futbolu bırakma kararını gözden geçiriyor.
Son olarak UEFA'nın yeni danışma kuruluna seçilen aktif tek futbolcu olan 35 yaşındaki Mata, antrenörlüğe adım atmanın planları içerisinde.
Kesin kararını vermeyen tecrübeli futbolcu, ailesiyle görüştükten sonra konuyu tekrar değerlendirecek.
Galatasaray'da 16 maçta süre alan deneyimli futbolcu, 3 gol kez gol sevinci yaşadı.
Son olarak UEFA'nın yeni danışma kuruluna seçilen aktif tek futbolcu olan 35 yaşındaki Mata, antrenörlüğe adım atmanın planları içerisinde.
Kesin kararını vermeyen tecrübeli futbolcu, ailesiyle görüştükten sonra konuyu tekrar değerlendirecek.
Galatasaray'da 16 maçta süre alan deneyimli futbolcu, 3 gol kez gol sevinci yaşadı.