Juan Mata karar aşamasında

Galatasaray'ın yıldızı 35 yaşındaki Juan Mata, futbolu bırakma planları yapıyor. Antrenörlük yapmak isteyen Mata'nın son kararını ailesiyle görüşerek vereceği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Juan Mata karar aşamasında
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13 Mayıs 2023 13:25
Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, sezon sonunda futbolu bırakma kararını gözden geçiriyor.

Son olarak UEFA'nın yeni danışma kuruluna seçilen aktif tek futbolcu olan 35 yaşındaki Mata, antrenörlüğe adım atmanın planları içerisinde.

Kesin kararını vermeyen tecrübeli futbolcu, ailesiyle görüştükten sonra konuyu tekrar değerlendirecek.

Galatasaray'da 16 maçta süre alan deneyimli futbolcu, 3 gol kez gol sevinci yaşadı.

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