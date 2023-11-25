Juan Mata için ilginç kupa istatistiği!

Japonya J1 Futbol Ligi'nde (J1) lider Vissel Kobe, puan cetvelinin 5. sırasındaki Nagoya Grampus'u ağırladığı maçı 2-1 kazanarak, J1'de ilk şampiyonluğunu ilan etti.
Vissel Kobe'de forma giyen Juan Mata için dikkat çeken bir istatistik göze çarptı.
İspanyol oyuncu, Japon ekibi Vissel Kobe ile şampiyonluğa ulaşmasının ardından kariyerinin ikinci lig kupasını aldı.
35 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon da Galatasaray'da şampiyonluk yaşamıştı.
Mata, Manchester United'da geçirdiği 8 yılda hiç kupa kazanamadı.
Vissel Kobe'de forma giyen Juan Mata için dikkat çeken bir istatistik göze çarptı.
İspanyol oyuncu, Japon ekibi Vissel Kobe ile şampiyonluğa ulaşmasının ardından kariyerinin ikinci lig kupasını aldı.
35 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon da Galatasaray'da şampiyonluk yaşamıştı.
Mata, Manchester United'da geçirdiği 8 yılda hiç kupa kazanamadı.
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