Juan Mata için ilginç kupa istatistiği!

Vissel Kobe ile ligde zafere ulaşan Juan Mata, Manchester United'dan ayrıldıktan sonra ikinci lig şampiyonluğunu aldı. İspanyol oyuncu geçtiğimiz sezon da Galatasaray'da şampiyonluk yaşamıştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juan Mata için ilginç kupa istatistiği!
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25 Kasım 2023 17:14
Japonya J1 Futbol Ligi'nde (J1) lider Vissel Kobe, puan cetvelinin 5. sırasındaki Nagoya Grampus'u ağırladığı maçı 2-1 kazanarak, J1'de ilk şampiyonluğunu ilan etti.

Vissel Kobe'de forma giyen Juan Mata için dikkat çeken bir istatistik göze çarptı.

İspanyol oyuncu, Japon ekibi Vissel Kobe ile şampiyonluğa ulaşmasının ardından kariyerinin ikinci lig kupasını aldı.

35 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon da Galatasaray'da şampiyonluk yaşamıştı.

Mata, Manchester United'da geçirdiği 8 yılda hiç kupa kazanamadı.

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