Juan Mata, Galatasaray'a veda etti

"Bittiği için üzgün değilim, yaşandığı için mutluyum." ifadelerini kullandı.



Juan Mata'nın açıklaması şu şekilde;



"Tüm kalbimle bana ve aileme gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ediyorum. Bu eşsiz kulübün hak ettiği mutlu anları yaşamasını diliyorum. Sizi asla unutmayacağım."



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ



Geçtiğimiz sezonu Galatasaray 'da tamamlayan İspanyol futbolcu Juan Mata, kulüpten ayrıldığını açıkladı.Mata yaptığı paylaşımda,"Benim Cim Bom ailem, siz tam anlamıyla bir kulüpsünüz! Harika taraftarlarımızla bu kulübü harika bir organizasyon haline getiriyorsunuz ve bu adanmışlık bizi Türkiye'nin en iyi kulübü yapıyor. Başkanımız Dursun Özbek'e bana bu kulüpte oynama şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Erden Timur'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onun Galatasaray için duyduğu sevgi ve kulübü geliştirme niyeti hayranlık uyandırıcı. Erden Timur, gerçekten iyi bir insan.""Takım arkadaşlarımın her birine çok teşekkür ediyorum. Birçok kulüpte oynadım ama bu sezon aramızdaki dostluğu hiç unutmayacağım. Bizi bu atmosferin şampiyon yaptığına inanıyorum. Birçok zorluğu bu sayede atlatabildik. Hepinizi çok özleyeceğim, lütfen Şampiyonlar Ligi'ni stadyumumuza geri getirin!""Mauro Icardi'ye özlemini duyduğum kupayı bana kazandırttığı için çok teşekkür ederim. Bana hala frikikler için girdiğimiz iddialardan borcun var"Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juan Mata'nın takımdan ayrıldığını açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda,ifadelerini kullandı.