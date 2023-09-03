Juan Mata'dan sürpriz transfer

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren İspanyol yıldız Juan Mata, Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'ye transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Juan Mata'dan sürpriz transfer
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03 Eylül 2023 11:07
Son güncelleme 03 Eylül 2023 11:19
Galatasaray'da geçen sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Juan Mata'nın yeni takımı resmen açıklandı.

Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe, 35 yaşındaki Juan Mata ile resmi sözleşme imzalandığını ve oyuncunun bir sonraki maçta seyircileri selamlayacağını açıkladı.

Vissel Kobe'de daha önce Lukas Podolski ve Andrea Iniesta gibi yıldız isimler de forma giymişti.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 18 resmi maça çıkan Mata, bu maçlarda 3 gol 2 asist kaydetti.

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