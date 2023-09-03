Juan Mata'dan sürpriz transfer

Galatasaray'da geçen sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Juan Mata'nın yeni takımı resmen açıklandı.
Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe, 35 yaşındaki Juan Mata ile resmi sözleşme imzalandığını ve oyuncunun bir sonraki maçta seyircileri selamlayacağını açıkladı.
Vissel Kobe'de daha önce Lukas Podolski ve Andrea Iniesta gibi yıldız isimler de forma giymişti.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 18 resmi maça çıkan Mata, bu maçlarda 3 gol 2 asist kaydetti.
Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe, 35 yaşındaki Juan Mata ile resmi sözleşme imzalandığını ve oyuncunun bir sonraki maçta seyircileri selamlayacağını açıkladı.
Vissel Kobe'de daha önce Lukas Podolski ve Andrea Iniesta gibi yıldız isimler de forma giymişti.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 18 resmi maça çıkan Mata, bu maçlarda 3 gol 2 asist kaydetti.