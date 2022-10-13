Juan Mata'dan flaş paylaşım!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Juan Mata, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Juan Mata'dan flaş paylaşım!
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13 Ekim 2022 16:20
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Juan Mata, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

İspanyol oyuncu yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Mata, paylaşımda Manchester United'da performansının en üst seviyede olduğu döneme ait bir görseli kullanması ise dikkat çekti.

İşte yıldız oyuncunun o paylaşımı:



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