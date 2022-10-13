Juan Mata'dan flaş paylaşım!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Juan Mata, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.İspanyol oyuncu yaptığı paylaşımda,ifadelerini kullandı.Mata, paylaşımda Manchester United'da performansının en üst seviyede olduğu döneme ait bir görseli kullanması ise dikkat çekti.