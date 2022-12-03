Juan Mata'dan 7-0 hatırlatması

Galatasaray'da Juan Mata, Rayo Vallecano'ya 1-0 kaybedilen hazırlık maçının ardından görüşlerini aktardı.



İspanyol yıldız, "Böyle bir ara verilince ilk maçta mücadelenin biraz daha düşük olması normal bir şey. Zaten iyi bir takım Vallecano, hocasını da iyi tanıyorum. İyi bir hoca. Kendimizi iyi hazırlayacağız ve bir sonraki maçımıza bakacağız" dedi.



Mata, sözlerine, "7-0'lık güzel bir maçla araya girdik. Bundan sonra Dünya Kupası'na gidenlerin dönmesine bakacağız. İyi bir şekilde hazırlanmamız lazım. Sakatlık olmaması ve genç futbolcuların oynaması da iyi. En iyi şekilde hazırlanacağız." ifadeleriyle devam etti.



Juan Mata, son olarak genç futbolcuların oynaması ile ilgili olarak, "Genç oyunculara şans verilmesi çok güzel bir şey. Bugün de maça çıktılar. Umarım çok güzel bir gelecek onları bekliyor." ifadelerini kullandı.





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