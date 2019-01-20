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Juan Mata cephesinden Fenerbahçe yanıtı!

Juan Mata'nın menajeri ve babası Juan Manuel Mata, Beyaz Futbol'a yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'den teklif almadıklarını söyledi.

Kaynak: Sporx.com
Juan Mata cephesinden Fenerbahçe yanıtı!
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20 Ocak 2019 01:04
Fenerbahçe ile transferde ismi anılan Juan Mata için menajeri ve babası Juan Manuel Mata'dan açıklama geldi.

"HERHANGİ BİR TEKLİF ALMADIK"

Beyaz Futbol'a konuşan Juan Manuel Mata, "Kesinlikle hiçbir Türk takımıyla görüşme yapmadık. Türkiye, Arabistan ve Çin'den herhangi bir teklif almadık. Öyle bir görüşme de yapmadık. Oğlum Mata, İngiltere'de kalmak istiyor. Ben de aynısını istiyorum. Şu an kesinlikle Çin veya Türkiye'ye gitmeyi düşünmüyoruz. Hedefimiz Avrupa'da kalmak." dedi.

MANU İLE MASAYA OTURUYOR

2014'ten bu yana Manchester United forması giyen İspanyol oyuncun, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için İngiliz kulübüyle masaya oturmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlerde de Ole Gunnar Solskjaer'in Mata'nın takımda kalması yönünde rapor verdiği belirtilmişti.

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