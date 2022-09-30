13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın en kariyerli ismi olan Juan Mata, takım arkadaşlarına örnek oluyor.



İspanya ile Avrupa ve Dünya şampiyonlukları yaşayan, kariyerini uzun yıllar Chelsea ve Manchester United'da geçiren Mata, İstanbul'a gelir gelmez sarı-kırmızılı kulübün tarihini incelemeye başladı. Galatasaray'dan etkilenen 34 yaşındaki İspanyol yıldız, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ilk kez giydiği parçalı formayı koleksiyonuna ekledi.



GÖNLÜNÜ VE SAYGISINI KAZANDI



Altyapıdaki gençlerden Eren Paşahan, İstanbulspor karşılaşmasından sonra saha içinde Mata'dan hatıra olarak formasını istedi. Deneyimli oyuncu, "Galatasaray'da giydiğim ilk formam benim için çok değerli. Bunu ömrüm boyunca saklayacağım. Adana Demirspor maçındaki formamı sana hediye edeceğim, sözüm olsun" diyerek genç oyuncunun hem gönlünü aldı hem de saygısını kazandı.



"KEŞKE BİRLİKTE OYNASAYDIK!"



Juan Mata, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada transferinin çok hızlı geliştiğini belirterek şunları söyledi: "Kariyerimin bu bölümünde Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamaya ihtiyacım vardı. Buraya şampiyonluk için geldim. Okan Buruk çok büyük bir insan. Bizimle yaptığı antrenmanlarda kalitesini gösteriyor. Birlikte oynayabilsek şanslı olurduk. Kerem ve Yunus kanatlarda bize çok yardımcı olacak isimler. Onlar için süreklilik önemli."









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