Juan Jesus'tan transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Juan Jesus, geleceği hakkında konuştu.

, Fotoğraf; asroma.com/
Abone Ol
Juan Jesus'tan transfer açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Aralık 2020 13:15
Fenerbahçe'de savunma için adı yeniden gündeme gelen Juan Jesus, Roma'da kalmayı hayal ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Young Boys'u 3-1 yendikleri maçın ardından sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Brezilyalı stoper, "Birkaç görüşme oldu. Ancak acelemiz yok. Oynadığım sürece devam edeceğimi biliyorum" dedi.

Jesus, Avrupa Ligi'nde 5 maçta süre aldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için