Juan Carlos Osorio'dan Neymar'a ağır eleştiriler! ''Palyaço...''

Meksika Milli Takım teknik direktörü Juan Carlos Osorio, Brezilya'ya elenmelerinin ardından Neymar hakkında ağır sözler kullandı.

Dünya Kupası'nda son 16 turunda Brezilya'ya elenen Meksika'da teknik direktör Juan Carlos Osorio, Neymar'ı sert sözlerle eleştirdi.

''ADAMLARIN OYUNU, PALYAÇO DEĞİL''

Neymar'ın Meksika maçında sürekli kendini yere attığını söyleyen Osorio, ''Maçın hakemi, kararları hep Brezilya lehine verdi. Neymar'ın sürekli kendini yere atması yüzünden oyunun bu kadar zaman kaybetmesi futbol için bir utanç. Hakem, bu olaya hiçbir şey söylemedi, müdahale etmedi. Oyuncularım da bu durumdan çok etkilendi. Futbol, adamların oyunudur palyaçoların değil.'' sözlerini kullandı.

2-0 yenildikleri maçı değerlendiren tecrübeli teknik adam, ''Brezilya'ya karşı böyle bir oyun ortaya koymuş olmamız, Meksika'nın iyi bir takım olduğunu gösteriyor. Umarım oyuncularımız Avrupa'ya gelmeye devam edecek ve her hafta dünyanın en iyi takımlarına karşı oynayacak. Böylece milli takımımız da gelişecek.'' şeklinde konuştu.

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Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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